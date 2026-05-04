Меланшон подтвердил участие в президентских выборах во Франции в 2027 году

Лидер французской леворадикальной партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Как сообщает Report, об этом 74-летний политик сказал в эфире телеканала TF1.

"Да, я кандидат", - заявил Меланшон.

Жан-Люк Меланшон на протяжении десятилетий остается одной из заметных фигур французской левой политики. Ранее он состоял в Социалистической партии и занимал министерские посты во французском правительстве.

Политик уже участвовал в президентских выборах в 2012, 2017 и 2022 годах. На выборах 2022 года он занял третье место, уступив Марин Ле Пен и действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону.