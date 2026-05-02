    Минздрав Ливана: С начала марта из-за атак Израиля погибли свыше 2,6 тыс. человек

    Не менее 41 человека стали жертвами ударов израильских вооруженных сил по южным территориям Ливана за последние сутки, несмотря на режим прекращения огня, введённый 17 апреля.

    Как передает Report, такие данные приводит в соцсети Х ливанский Минздрав.

    По его данным, за сутки ранения различной степени тяжести получили 89 человек.

    "Общее число погибших мирных жителей с момента начала военной эскалации 2 марта составило 2 659 человек, число раненых достигло 8 183", - говорится в официальной сводке ведомства.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

    После того как ливанская радикальная группировка "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикалов. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени. 24 апреля он заявил, что перемирие будет продлено на три недели.

