    ВС РФ серьезно повредили два энергообъекта в Украине

    • 02 мая, 2026
    • 19:00
    ВС РФ серьезно повредили два энергообъекта в Украине

    Российские войска нанесли удары по газовым объектам в Харьковской и Запорожской областях Украины.

    Как передает Report, об этом сообщил глава правления компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий в соцсети Facebook.

    "Вторые сутки российские войска атакуют критическую инфраструктуру "Нафтогаза". Вчера обстрелу подвергся газодобывающий объект в Харьковской области, где повреждено оборудование. Специалисты компании работают на месте, продолжается оценка последствий.

    Сегодня после попадания авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть абонентов временно осталась без газоснабжения. Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации последствий, как только позволит обстановка с безопасностью", - написал он.

    По словам Корецкого, один из работников энергокомпании получил ранение в результате сегодняшнего обстрела Днепропетровской области. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    С начала 2026 года до 2 мая оккупанты атаковали объекты "Нафтогаза" уже 99 раз, сообщил председатель правления.

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynada iki enerji obyektinə ciddi ziyan vurub

