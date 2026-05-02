ВС РФ серьезно повредили два энергообъекта в Украине

Российские войска нанесли удары по газовым объектам в Харьковской и Запорожской областях Украины.

Как передает Report, об этом сообщил глава правления компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий в соцсети Facebook.

"Вторые сутки российские войска атакуют критическую инфраструктуру "Нафтогаза". Вчера обстрелу подвергся газодобывающий объект в Харьковской области, где повреждено оборудование. Специалисты компании работают на месте, продолжается оценка последствий.

Сегодня после попадания авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть абонентов временно осталась без газоснабжения. Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации последствий, как только позволит обстановка с безопасностью", - написал он.

По словам Корецкого, один из работников энергокомпании получил ранение в результате сегодняшнего обстрела Днепропетровской области. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

С начала 2026 года до 2 мая оккупанты атаковали объекты "Нафтогаза" уже 99 раз, сообщил председатель правления.