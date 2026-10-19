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    Санчес: Испания направит 45 млн евро на улучшение жилищных условий студентов

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 15:51
    Санчес: Испания направит 45 млн евро на улучшение жилищных условий студентов

    Совет министров Испании утвердит пакет мер на сумму 45 млн евро для создания 2 тыс. новых мест в общежитиях вузов на первом этапе.

    Как передает Report, об этом премьер-министр Педро Санчес написал в соцсетях.

    "Сегодня мы подписываем декларацию о новом Уставе для cтудентов, в котором закреплены новые права и обязанности. И уже завтра мы одобрим 45 млн евро для поддержки университетских общежитий, которые на первом этапе создадут около 2 тыс. новых мест в государственных университетах по всей стране", - отметил он.

    По данным медиа, во время подписания декларации по проекту королевского указа о статусе студентов университетов, Санчес сказал, что документ направлен на обеспечение доступного жилья для студентов и преподавателей, который не требует одобрения Конгресса депутатов.

    "Потому что университет не застрахован от проблемы жилья. И когда студент не может позволить себе жить там, где хотел бы учиться, университет перестает быть двигателем процветания и равных возможностей", - отметил он.

    Отметим, что в Испании в течение октября прошли две крупные акции протеста из-за кризиса с жильем и в сфере образования. Протестующие требовали улучшение условий и графика работы, увеличение финансирования образования, сокращение числа учеников в классах и повышение зарплаты учителей на сумму до 600 евро. Демонстрации прошли более чем в 50 испанских городах, включая Мадрид, Барселону и Валенсию. Другой причиной стало то, что парламент страны отклонил жилищные декреты правительства, включая мораторий на выселение до 2030 года и продление аренды.

    Педро Санчес Акции протеста Жилищный кризис Испания
    Pedro Sançes: Tələbələrin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 45 milyon avro ayrılıb
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