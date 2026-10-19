Санчес: Испания направит 45 млн евро на улучшение жилищных условий студентов

Совет министров Испании утвердит пакет мер на сумму 45 млн евро для создания 2 тыс. новых мест в общежитиях вузов на первом этапе.

Как передает Report, об этом премьер-министр Педро Санчес написал в соцсетях.

"Сегодня мы подписываем декларацию о новом Уставе для cтудентов, в котором закреплены новые права и обязанности. И уже завтра мы одобрим 45 млн евро для поддержки университетских общежитий, которые на первом этапе создадут около 2 тыс. новых мест в государственных университетах по всей стране", - отметил он.

По данным медиа, во время подписания декларации по проекту королевского указа о статусе студентов университетов, Санчес сказал, что документ направлен на обеспечение доступного жилья для студентов и преподавателей, который не требует одобрения Конгресса депутатов.

"Потому что университет не застрахован от проблемы жилья. И когда студент не может позволить себе жить там, где хотел бы учиться, университет перестает быть двигателем процветания и равных возможностей", - отметил он.

Отметим, что в Испании в течение октября прошли две крупные акции протеста из-за кризиса с жильем и в сфере образования. Протестующие требовали улучшение условий и графика работы, увеличение финансирования образования, сокращение числа учеников в классах и повышение зарплаты учителей на сумму до 600 евро. Демонстрации прошли более чем в 50 испанских городах, включая Мадрид, Барселону и Валенсию. Другой причиной стало то, что парламент страны отклонил жилищные декреты правительства, включая мораторий на выселение до 2030 года и продление аренды.