Азербайджан возобновил поставки ячменя в Иран
АПК
- 19 октября, 2026
- 16:22
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В январе–августе этого года Азербайджан экспортировал 6 803 тонны ячменя на сумму $1,53 млн, что соответственно на 24,3% и на 26% больше, чем за тот же период 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.
В Ирак было продано 6 008 тонн (в 49 раз больше, чем годом ранее) продукции на сумму $1,35 млн (+26 раз), а в Иран - 794,3 тонны на сумму $181,3 тыс.
Поставки в Иран были восстановлены после перерыва в 3 года и 9 месяцев.
В 2025 году 99,99% из 7 816 тонн ячменя, экспортированного из Азербайджана, пришлось на долю Ирака.
Azərbaycan İrana arpa tədarükünü bərpa edib
Azerbaijan boosts barley exports to Iraq, resumes shipments to Iran
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