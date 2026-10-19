İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan İrana arpa tədarükünü bərpa edib

    ASK
    • 19 oktyabr, 2026
    • 16:00
    Azərbaycan İrana arpa tədarükünü bərpa edib

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 1,53 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 803 ton arpa (o cümlədən toxumluq) ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 26 %, kəmiyyət olaraq – 24,3 % çoxdur.

    Azərbaycan İraqa 1,35 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 26 dəfə çox) 6 008 ton (+49 dəfə) və İrana 181,3 min ABŞ dolları dəyərində 794,3 ton məhsul satıb.

    Azərbaycan 3 il 9 aylıq fasilənin ardından İrana tədarükü bərpa edib.

    2025-ci ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 7 min 816 ton arpanın 99,99 %-i İraqın payına düşüb.

    Arpa ixracı Dövlət Statistika Komitəsi İraq İran İslam Respublikası
    Азербайджан возобновил поставки ячменя в Иран
    Azerbaijan boosts barley exports to Iraq, resumes shipments to Iran
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:17
    Bakıda idman dırmanması üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək
    Fərdi
    17:13
    Azərbaycanın cüdo klubu Çempionlar Liqasında iştirak edəcək
    Fərdi
    17:11
    İlham Əliyev Azərbaycanla Qırğızıstan arasında müttəfiqlik müqaviləsini təsdiqləyib
    Xarici siyasət
    17:08
    Prezident "Azərbaycan-Qırğızıstan avtomobil əlaqələri sazişi"ni təsdiqləyib
    İnfrastruktur
    17:07
    Bakının Bəşir Bünyadov küçəsində təmir işləri aparılacaq
    İnfrastruktur
    17:05
    Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı ilə Gənclər Təşkilatı Katibliyi haqqında Ev Sahibi Ölkə Sazişi təsdiqlənib
    Daxili siyasət
    17:03
    Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı dövlət qoruğu olub - Sərəncam
    Daxili siyasət
    17:03
    "Betis"in futbolçusu Fakundo Bernal Lamin Yamalı vurduğu üçün 4 oyunluq cəzalandırılıb
    Futbol
    16:59
    Məsud Pezeşkian: Təhdid və təzyiq dilində dialoq heç bir məna kəsb etmir
    Region
    Bütün Xəbər Lenti