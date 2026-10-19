Azərbaycan İrana arpa tədarükünü bərpa edib
ASK
- 19 oktyabr, 2026
- 16:00
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Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 1,53 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 803 ton arpa (o cümlədən toxumluq) ixrac edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 26 %, kəmiyyət olaraq – 24,3 % çoxdur.
Azərbaycan İraqa 1,35 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 26 dəfə çox) 6 008 ton (+49 dəfə) və İrana 181,3 min ABŞ dolları dəyərində 794,3 ton məhsul satıb.
Azərbaycan 3 il 9 aylıq fasilənin ardından İrana tədarükü bərpa edib.
2025-ci ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 7 min 816 ton arpanın 99,99 %-i İraqın payına düşüb.
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