Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира
Индивидуальные
- 19 октября, 2026
- 16:01
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Сборная Азербайджана по каратэ заняла 10-е место в медальном зачете чемпионата мира, который прошел в польском городе Бельско-Бяла.
Об этом Report сообщили в Федерации каратэ Азербайджана.
В турнире участвовали представители 114 стран. Азербайджанские каратисты завоевали пять медалей: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.
Золото сборной принес Шамо Кямилов (U-16, свыше 70 кг). Вюсал Ганбаров (U-18, 55 кг) завоевал серебро, а Расул Ганбарли (U-16, 52 кг), Нурлан Алимурадов (U-16, 70 кг) и Рашид Сулейманов (U-21, 75 кг) стали бронзовыми призерами.
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