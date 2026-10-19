Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира

Сборная Азербайджана по каратэ заняла 10-е место в медальном зачете чемпионата мира, который прошел в польском городе Бельско-Бяла.

Об этом Report сообщили в Федерации каратэ Азербайджана.

В турнире участвовали представители 114 стран. Азербайджанские каратисты завоевали пять медалей: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.

Золото сборной принес Шамо Кямилов (U-16, свыше 70 кг). Вюсал Ганбаров (U-18, 55 кг) завоевал серебро, а Расул Ганбарли (U-16, 52 кг), Нурлан Алимурадов (U-16, 70 кг) и Рашид Сулейманов (U-21, 75 кг) стали бронзовыми призерами.