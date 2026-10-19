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    Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира

    Индивидуальные
    • 19 октября, 2026
    • 16:01
    Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира

    Сборная Азербайджана по каратэ заняла 10-е место в медальном зачете чемпионата мира, который прошел в польском городе Бельско-Бяла.

    Об этом Report сообщили в Федерации каратэ Азербайджана.

    В турнире участвовали представители 114 стран. Азербайджанские каратисты завоевали пять медалей: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.

    Золото сборной принес Шамо Кямилов (U-16, свыше 70 кг). Вюсал Ганбаров (U-18, 55 кг) завоевал серебро, а Расул Ганбарли (U-16, 52 кг), Нурлан Алимурадов (U-16, 70 кг) и Рашид Сулейманов (U-21, 75 кг) стали бронзовыми призерами.

    Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира
    Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира
    Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира
    Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира
    Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира
    Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира
    Сборная Азербайджана по каратэ вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира

    Федерация каратэ Азербайджана
    Фото
    Azərbaycanın karate komandası dünya çempionatını medal sıralamasında ilk "10-luq"da başa vurub
    MiniBoss
    MiniBoss

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