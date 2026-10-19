Azərbaycanın karate komandası dünya çempionatını medal sıralamasında ilk "10-luq"da başa vurub
Fərdi
- 19 oktyabr, 2026
- 15:53
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Azərbaycanın karate komandası Polşanın Bielsko-Biala şəhərində keçirilmiş dünya çempionatını medal sıralamasında ilk "10-luq"da başa vurub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasından məlumat verilib.
114 ölkənin mübarizə apardığı turnirdə Azərbaycan komandası 1 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc olmaqla ümumilikdə 5 medal qazanaraq 10-cu yerdə qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, Şamo Kamilov (U-16, +70 kq) qızıl mükafata sahib çıxıb. Vüsal Qənbərov (U-18, 55 kq) gümüş, Rəsul Qənbərli (U-16, 52 kq), Nurlan Əlimuradov (U-16, 70 kq) və Rəşid Süleymanov (U-21, 75 kq) bürünc medal qazanıblar.
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