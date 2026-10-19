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    Более 10 тыс. абонентов обеспечиваются газом на освобожденных территориях

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 15:54
    Более 10 тыс. абонентов обеспечиваются газом на освобожденных территориях

    В 10 городах и районах Азербайджана, освобожденных от оккупации, природным газом обеспечиваются 10 665 абонентов из числа населения.

    Как передает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом журналистам заявил главный инженер Карабахского регионального управления по эксплуатации газа ПО "Азеригаз" Гияс Абдуллаев.

    По его словам, в связи со строительством новых населённых пунктов на освобожденных от оккупации территориях и процессом возвращения жителей, работы по расширению газовой инфраструктуры и подключению новых абонентов к сети природного газа продолжаются поэтапно.

    "В настоящее время газом обеспечиваются: в Агдеринском районе - 769, в Лачынском районе - 1 019, в городе Шуша - 42, в Ходжалинском районе - 1 411, в городе Ханкенди - 2 930, в городе Джебраил - 1 643, в Зангиланском районе - 575, в городе Кяльбаджар - 163, в Агдамском районе - 1 181, в Ходжавендском районе - 932 абонента", - отметил представитель "Азеригаз".

    Освобожденные территории Азербайджана Газификация в Азербайджане ПО Азеригаз
    İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 10 mindən çox abonent qazla təmin olunur
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