İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 10 mindən çox abonent qazla təmin olunur
- 19 oktyabr, 2026
- 15:29
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Hazırda Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 10 şəhər və rayonunda 10 665 əhali abonenti təbii qazla təmin olunur.
"Report"un Xocavəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Qarabağ Regional Qaz İstismarı İdarəsinin (RQİİ) baş mühəndisi Qiyas Abdullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni yaşayış məntəqələrinin salınması və əhalinin doğma yurdlarına qayıdışının davam etdirilməsi ilə qaz infrastrukturunun genişləndirilməsi və yeni abonentlərin təbii qaz şəbəkəsinə qoşulması istiqamətində işlər də mərhələli şəkildə davam etdirilir.
"Hazırda Ağdərə rayonunda 769, Laçın rayonunda 1 019, Şuşa şəhərində 42, Xocalı rayonunda 1 411, Xankəndi şəhərində 2 930, Cəbrayıl şəhərində 1 643, Zəngilan rayonunda 575, Kəlbəcər şəhərində 163, Ağdam rayonunda 1 181, Xocavənd rayonunda isə 932 abonent qazla təmin olunur", - deyə "Azəriqaz" rəsmisi qeyd edib.