ЦБА и ВБ обсудили тенденции развития финсектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили тенденции развития финансового сектора.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, делегация во главе с первым заместителем председателя ЦБА Алияром Мамедъяровым и первым заместителем министра финансов Анаром Керимовым встретилась с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани в рамках ежегодных совещаний ВБ и Международного валютного фонда (МВФ).

В ходе встречи предоставлена информация о макроэкономической обстановке в стране, тенденциях развития финансового сектора и текущем состоянии проектов, реализуемых в рамках сотрудничества с ВБ.

Также состоялся обмен мнениями о механизмах поддержки достижения целей устойчивого развития и о проектах, реализуемых и планируемых в рамках Рамочной программы партнерства Всемирного банка со странами на 2025-2029 годы.