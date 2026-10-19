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    ЦБА и ВБ обсудили тенденции развития финсектора

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 16:15
    ЦБА и ВБ обсудили тенденции развития финсектора

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) обсудили тенденции развития финансового сектора.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, делегация во главе с первым заместителем председателя ЦБА Алияром Мамедъяровым и первым заместителем министра финансов Анаром Керимовым встретилась с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани в рамках ежегодных совещаний ВБ и Международного валютного фонда (МВФ).

    В ходе встречи предоставлена информация о макроэкономической обстановке в стране, тенденциях развития финансового сектора и текущем состоянии проектов, реализуемых в рамках сотрудничества с ВБ.

    Также состоялся обмен мнениями о механизмах поддержки достижения целей устойчивого развития и о проектах, реализуемых и планируемых в рамках Рамочной программы партнерства Всемирного банка со странами на 2025-2029 годы.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Всемирный банк (ВБ) Финансовый сектор
    Dünya Bankı ilə maliyyə sektorunun inkişaf meylləri müzakirə edilib
    CBA, WB mull trends in financial sector development
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