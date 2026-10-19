İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Dünya Bankı ilə maliyyə sektorunun inkişaf meylləri müzakirə edilib

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 15:46
    Dünya Bankı ilə maliyyə sektorunun inkişaf meylləri müzakirə edilib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və Dünya Bankı maliyyə sektorunun inkişaf meyllərini müzakirə edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarov və maliyyə nazirinin I müavini Anar Kərimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) İllik Toplantıları çərçivəsində WB-nin Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Antonella Bassani ilə keçirilən görüşdə iştirak edib.

    Görüşdə ölkədə makroiqtisadi mühit, maliyyə sektorunun inkişaf meyilləri və Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən layihələrin cari statusu barədə məlumat verilib. Bundan əlavə, Azərbaycan və Dünya Bankı arasında uzunmüddətli, səmərəli əməkdaşlığın ölkədə maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə, maliyyə sektorunun inkişafına, dayanıqlı iqtisadi artıma mühüm töhfə verdiyi vurğulanıb.

    Görüşdə həmçinin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasına dəstək mexanizmləri, eləcə də Dünya Bankının 2025–2029-cu illəri əhatə edən Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivəsi çərçivəsində həyata keçirilən və nəzərdə tutulan layihələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Dünya Bankı (WB)
    ЦБА и ВБ обсудили тенденции развития финсектора
    CBA, WB mull trends in financial sector development
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:19
    Foto
    "Ganja Open 2026" beynəlxalq şahmat festivalına yekun vurulub
    Fərdi
    17:18
    Çexiya şirkəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki layihələrdə iştirak edə bilər
    İnfrastruktur
    17:17
    ARDNF-in xalis mənfəəti kəskin artıb
    Maliyyə
    17:17
    Gürcüstan Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağı idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox artırıb
    Energetika
    17:16
    Mətbuat Şurası Türkiyə mediasını Azərbaycana dair məlumatları etibarlı mənbələrdən yoxlamağa çağırıb
    Media
    17:14
    NK özünün və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələrinə dair qərar verib
    İnfrastruktur
    17:14
    Video
    İspaniyada "Adam" qasırğasının fəsadları nəticəsində 4 nəfər ölüb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    17:12
    AFFA nümayəndəsi Fərrux Hüseynzadə UEFA-dan təyinat alıb
    Futbol
    17:09
    Səhiyyə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi yeni imkanlar yaradacaq - Rəy
    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti