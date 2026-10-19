США и страны ЦА договорились совместно развивать ТМТМ

США и страны Центральной Азии (ЦА) намерены укреплять энергетическое партнерство, развивать добычу и переработку критических полезных ископаемых, а также принимать меры для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в формате "C5+1" в Самарканде.

"Мы осознаем, что укрепление энергетического партнерства между США и странами Центральной Азии придаст новый импульс созданию интегрированных цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью, что обеспечит устойчивый экономический рост и энергетическую безопасность", - отмечается в документе.

Участники встречи подчеркнули, что страны региона располагают значительными запасами природных ресурсов и намерены расширять сотрудничество в энергетике, геологоразведке и переработке сырья. В частности, стороны планируют обмениваться опытом и передовыми методами управления геологической информацией.

Стороны также намерены развивать перерабатывающие производства, увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью и расширять ее поставки на международные рынки.

Еще одним приоритетом названо развитие Среднего коридора, который будет способствовать расширению торговли и инвестиций между Центральной Азией и США, а также выходу региональных производителей на новые рынки.

"Наши совместные усилия по дальнейшему развитию ТМТМ придадут мощный импульс двусторонней торговле и инвестициям между Центральной Азией и Соединенными Штатами, а также откроют новые возможности на быстрорастущих рынках", - говорится в заявлении.

Кроме того, стороны договорились содействовать углублению региональной экономической интеграции и формированию конкурентоспособного рынка, связанного с экономикой США. Для этого планируется расширять внутрирегиональную торговлю, улучшать транспортную связанность, гармонизировать таможенные процедуры и укреплять промышленную кооперацию.

Формат "C5+1" был создан в сентябре 2015 года для обсуждения региональных вопросов между США и пятью странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.