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    США и страны ЦА договорились совместно развивать ТМТМ

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 16:09
    США и страны ЦА договорились совместно развивать ТМТМ

    США и страны Центральной Азии (ЦА) намерены укреплять энергетическое партнерство, развивать добычу и переработку критических полезных ископаемых, а также принимать меры для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в формате "C5+1" в Самарканде.

    "Мы осознаем, что укрепление энергетического партнерства между США и странами Центральной Азии придаст новый импульс созданию интегрированных цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью, что обеспечит устойчивый экономический рост и энергетическую безопасность", - отмечается в документе.

    Участники встречи подчеркнули, что страны региона располагают значительными запасами природных ресурсов и намерены расширять сотрудничество в энергетике, геологоразведке и переработке сырья. В частности, стороны планируют обмениваться опытом и передовыми методами управления геологической информацией.

    Стороны также намерены развивать перерабатывающие производства, увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью и расширять ее поставки на международные рынки.

    Еще одним приоритетом названо развитие Среднего коридора, который будет способствовать расширению торговли и инвестиций между Центральной Азией и США, а также выходу региональных производителей на новые рынки.

    "Наши совместные усилия по дальнейшему развитию ТМТМ придадут мощный импульс двусторонней торговле и инвестициям между Центральной Азией и Соединенными Штатами, а также откроют новые возможности на быстрорастущих рынках", - говорится в заявлении.

    Кроме того, стороны договорились содействовать углублению региональной экономической интеграции и формированию конкурентоспособного рынка, связанного с экономикой США. Для этого планируется расширять внутрирегиональную торговлю, улучшать транспортную связанность, гармонизировать таможенные процедуры и укреплять промышленную кооперацию.

    Формат "C5+1" был создан в сентябре 2015 года для обсуждения региональных вопросов между США и пятью странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

    Энергетическое сотрудничество Центральная Азия Соединенные Штаты Америки (США) Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Средний коридор
    ABŞ və Mərkəzi Asiya ölkələri TBNM-i birgə inkişaf etdirmək niyyətindədir
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