Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Анкаре прошел симпозиум о творческом наследии Насими

    Литература
    • 19 октября, 2026
    • 15:55
    В Анкаре прошел симпозиум о творческом наследии Насими

    В Анкаре состоялся симпозиум, посвященный жизни и творчеству выдающегося поэта-мыслителя Азербайджана и тюркского мира Имадеддина Насими.

    Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие организовали Азербайджанский культурный центр при посольстве Азербайджана в Турции и Институт исследований тюркской культуры.

    Руководитель института, профессор Ахмет Биджан Эрджиласун рассказал о вкладе Насими в азербайджанскую литературу и историю литературно-философской мысли тюркского мира.

    Посол Азербайджана в Турции Рашад Асланов подчеркнул общечеловеческое значение творчества поэта. По его словам, произведения Насими сохраняют актуальность спустя столетия, прививают людям мудрость и призывают к духовному возвышению и свободе личности.

    Асланов отметил, что Насими занимает особое место среди выдающихся представителей мировой литературы, которых подарил миру Азербайджан. Он назвал поэта одним из тех, кто обогатил азербайджанский тюркский язык и жанр газели философским содержанием. Посол также напомнил, что при жизни Насими не был принят определенными кругами и подвергался преследованиям.

    Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов рассказал о проектах по изучению и популяризации классического литературного наследия Азербайджана. Он отметил, что творчество таких мыслителей, как Имадеддин Насими, Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Мухаммед Физули и Шах Исмаил Хатаи, внесло значительный вклад в азербайджанскую литературу и мировую культуру.

    Имадеддин Насими
    Ankarada Nəsiminin yaradıcılıq irsinə həsr olunmuş simpozium keçirilib
    Ankara hosts symposium on Imadaddin Nasimi's life and legacy
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    17:26
    Кабмин продлил срок получения разрешения на строительство CЭС в Физули
    Энергетика
    17:25
    В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли 53 человека - Обновлено
    Другие страны
    17:21
    Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрд
    В регионе
    17:21
    Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилей
    Инфраструктура
    17:21
    В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связи
    ИКТ
    17:18
    Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях Азербайджана
    Инфраструктура
    17:17
    ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходов
    Финансы
    17:16
    Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%
    Бизнес
    17:13
    Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана
    Энергетика
    Лента новостей