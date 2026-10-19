В Анкаре прошел симпозиум о творческом наследии Насими

В Анкаре состоялся симпозиум, посвященный жизни и творчеству выдающегося поэта-мыслителя Азербайджана и тюркского мира Имадеддина Насими.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие организовали Азербайджанский культурный центр при посольстве Азербайджана в Турции и Институт исследований тюркской культуры.

Руководитель института, профессор Ахмет Биджан Эрджиласун рассказал о вкладе Насими в азербайджанскую литературу и историю литературно-философской мысли тюркского мира.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Асланов подчеркнул общечеловеческое значение творчества поэта. По его словам, произведения Насими сохраняют актуальность спустя столетия, прививают людям мудрость и призывают к духовному возвышению и свободе личности.

Асланов отметил, что Насими занимает особое место среди выдающихся представителей мировой литературы, которых подарил миру Азербайджан. Он назвал поэта одним из тех, кто обогатил азербайджанский тюркский язык и жанр газели философским содержанием. Посол также напомнил, что при жизни Насими не был принят определенными кругами и подвергался преследованиям.

Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов рассказал о проектах по изучению и популяризации классического литературного наследия Азербайджана. Он отметил, что творчество таких мыслителей, как Имадеддин Насими, Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Мухаммед Физули и Шах Исмаил Хатаи, внесло значительный вклад в азербайджанскую литературу и мировую культуру.