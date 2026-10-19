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    На освобожденных территориях Азербайджана газифицированы 10 городов и 34 села

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 16:04
    На освобожденных территориях Азербайджана газифицированы 10 городов и 34 села

    На освобожденных территориях Азербайджана на сегодняшний день природным газом обеспечены 10 городов, 34 села и 2 поселка.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом заявил главный инженер Карабахского регионального газоэксплуатационного управления ПО "Азеригаз" Гияс Абдуллаев, комментируя работы по газификации освобожденных территорий в 2023-2025 годах.

    По его словам, в 2023 году "Азеригаз" проложил 101,43 км газопроводов для газификации 22 населенных пунктов Лачынского, Зангиланского, Губадлинского, Джебраильского, Физулинского, Ходжавендского, Агдеринского и Агдамского районов. В 2024 году работы по прокладке газопроводов продолжились в четырех населенных пунктах Лачынского, Джебраильского, Кяльбаджарского и Агдеринского районов, где было проложено 56,16 км труб.

    "Кроме того, в городе Ханкенди введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 53,5 км, по которому природный газ поступает в котельные жилых домов, учреждений социального и образовательного назначения.

    В соответствии с графиком переселения на 2025 год объединением проложено 165,67 км новых газопроводов для газификации 26 населенных пунктов в Шушинском, Агдеринском, Ходжавендском и Ходжалинском районах, а также восстановлено 64,2 км линий. Кроме того, проложен газопровод протяженностью 20,42 км для газоснабжения различных объектов в Лачынском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди", - отметил Абдуллаев.

    Он подчеркнул, что реализация проектов газификации остается одним из важных инфраструктурных направлений процесса Великого возвращения.

    ПО Азеригаз Газификация в Азербайджане Освобожденные территории Азербайджана Великое возвращение
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