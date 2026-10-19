Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии
Финансы
- 19 октября, 2026
- 15:49
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане 20 октября планируется полностью выплатить пенсии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
В этот день также будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсионные льготы.
Последние новости
17:26
Кабмин продлил срок получения разрешения на строительство CЭС в ФизулиЭнергетика
17:25
В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли 53 человека - ОбновленоДругие страны
17:21
Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрдВ регионе
17:21
Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилейИнфраструктура
17:21
В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связиИКТ
17:18
Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях АзербайджанаИнфраструктура
17:17
ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходовФинансы
17:16
Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%Бизнес
17:13
Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из АзербайджанаЭнергетика