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    Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 15:49
    Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии

    В Азербайджане 20 октября планируется полностью выплатить пенсии.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

    В этот день также будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсионные льготы.

    Выплата пенсий в Азербайджане
    Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilməsi nəzərdə tutulub
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