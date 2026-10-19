İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilməsi nəzərdə tutulub

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 15:35
    Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilməsi nəzərdə tutulub

    Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

    "Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.

    Pensiya ödənişləri Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии
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