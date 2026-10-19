Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilməsi nəzərdə tutulub
Maliyyə
- 19 oktyabr, 2026
- 15:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.
Son xəbərlər
15:46
Dünya Bankı ilə maliyyə sektorunun inkişaf meylləri müzakirə edilibMaliyyə
15:45
Foto
Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri müzakirə edilibFərdi
15:41
"MJ Finance" BOKT-un istiqrazlarına 247 investor maraq göstəribMaliyyə
15:35
Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilməsi nəzərdə tutulubMaliyyə
15:33
Ankarada Nəsiminin yaradıcılıq irsinə həsr olunmuş simpozium keçirilibƏdəbiyyat
15:30
Azərbaycanın U-15 millisi UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcəkFutbol
15:30
Nigeriyada yaraqlıların hücumu zamanı 10 hərbçi ölübDigər ölkələr
15:29
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 10 mindən çox abonent qazla təmin olunurEnergetika
15:25
Video
İstanbulda İsrail və Türkiyə vətəndaşlığı olan qadına qarşı kütləvi etirazlar edilibRegion