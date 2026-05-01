В Кяльбаджаре зафиксировано появление бурого медведя

    В селе Зульфугарлы Кяльбаджарского района Азербайджана замечен бурый медведь.

    Об этом Report сообщили в Специальном представительстве президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе.

    Как отмечают в Спецпредставительстве, бурый медведь является одним из наиболее распространенных видов в Кяльбаджарских горах. Этот хищник встречается в густо заросших лесами и высокогорных районах, а также в бассейнах рек Тутгунчай и Тертерчай.

    Кяльбаджарский район, расположенный на высотах от 600 до 3600 метров над уровнем моря, представляет собой идеальную среду обитания для кавказского подвида бурого медведя, который занесен в Красную книгу Азербайджана.

    Напомним, что взрослый бурый медведь может достигать веса до 300–350 кг и является крупнейшим наземным хищником на Южном Кавказе.

    Kəlbəcərdə qonur ayı görüntülənib

