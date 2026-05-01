Kəlbəcərdə qonur ayı görüntülənib
Maraqlı
- 01 may, 2026
- 09:37
Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndi ərazisində qonur ayı görüntülənib.
Bu barədə "Report"a Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qonur ayı Kəlbəcər dağlarında ən çox rast gəlinən və yayılmış növlərdən biridir.
Qeyd edək ki, bu növə sıx meşəlik və yüksək dağlıq ərazilərlə yanaşı, Tutqunçay və Tərtərçay hövzələrində də rast gəlinir.
