В Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли 3, пострадал 31 человек

В турецком городе Балыкесир перевернулся пассажирский автобус.

Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, в результате ДТП, вызванного потерей управления водителем, погибли три человека, еще 31 получил травмы.

К месту происшествия привлечены бригады скорой помощи, спасатели и сотрудники полиции.

Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.