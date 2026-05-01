В Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли 3, пострадал 31 человек
В регионе
- 01 мая, 2026
- 09:18
В турецком городе Балыкесир перевернулся пассажирский автобус.
Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, в результате ДТП, вызванного потерей управления водителем, погибли три человека, еще 31 получил травмы.
К месту происшествия привлечены бригады скорой помощи, спасатели и сотрудники полиции.
Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, один из них находится в тяжелом состоянии.
По факту ведется расследование.
