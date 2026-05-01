    В Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли 3, пострадал 31 человек

    В регионе
    • 01 мая, 2026
    • 09:18
    В Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли 3, пострадал 31 человек

    В турецком городе Балыкесир перевернулся пассажирский автобус.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, в результате ДТП, вызванного потерей управления водителем, погибли три человека, еще 31 получил травмы.

    К месту происшествия привлечены бригады скорой помощи, спасатели и сотрудники полиции.

    Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, один из них находится в тяжелом состоянии.

    По факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, 3 nəfər ölüb, 31 sərnişin xəsarət alıb

