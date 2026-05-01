Россия ночью атаковала Украину 210 ударными БПЛА с разных направлений

В ночь на 1 мая Россия атаковала Украину 210 ударными БПЛА, включая дроны типа Shahed, а также "Гербера", "Италмас" и др.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что порядка 140 из запущенных беспилотных летательных аппаратов пришлись на дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 190 российских беспилотников различных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 20 ударных дронов на 14 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых беспилотников зафиксировано на 10 локациях.