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    США ввели санкции против юридической фирмы за связи с Ираном

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 22:46
    США ввели санкции против юридической фирмы за связи с Ираном

    Министерство финансов США ввело санкции против юридической фирмы Karnakis and Karnakis, имеющей офисы в Греции и Панаме, за предполагаемое содействие поставкам иранской продукции на международные рынки.

    Как передает Report со ссылкой на Минфин США, американские власти утверждают, что компания незаконно содействовала экспорту иранской продукции, позволяя Тегерану получать средства для разработки вооружений и развития ядерной программы.

    Помимо юридической фирмы, в санкционные списки включены пять физических лиц, предположительно связанных с ее деятельностью.

    Введение ограничений предусматривает заморозку активов фигурантов на территории США и запрет американским гражданам и компаниям проводить с ними финансовые операции.

    При этом Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало генеральную лицензию, разрешающую до 20 ноября проводить операции, необходимые для завершения ранее начатых сделок с участием Karnakis and Karnakis.

    Минфин США Санкции против Ирана
    ABŞ İranla əlaqələrə görə hüquq şirkətinə sanksiyalar tətbiq edib
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