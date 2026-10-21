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    Эрдоган: Турция обсуждает с РФ и Украиной безопасность судоходства в Черном море

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 22:41
    Эрдоган: Турция обсуждает с РФ и Украиной безопасность судоходства в Черном море

    Турция поддерживает контакты с Россией и Украиной для обеспечения безопасности судоходства в Черном море и сожалеет об атаке беспилотников на два торговых судна в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Болгарии.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

    Согласно сообщению, опубликованному Управлением коммуникаций Администрации президента Турции в соцсети X, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

    В ходе беседы Эрдоган заявил, что будут предприняты шаги по развитию отношений между двумя странами и приняты конкретные меры для расширения сотрудничества, прежде всего в сфере торговли.

    Премьер-министр Болгарии также был приглашен на Саммит лидеров COP31, который пройдет 11–12 ноября в Анталье.

    Реджеп Тайип Эрдоган Безопасность судоходства Черное море Украина Российская Федерация (РФ)
    Türkiyə Qara dənizdə təhlükəsizlik üçün Rusiya və Ukrayna ilə təmasdadır
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