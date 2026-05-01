Азербайджанская нефть незначительно подешевела
- 01 мая, 2026
- 09:57
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,06 или 0,05% - до $122,26.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $122,86.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $0,04 или 0,04% - до $118,98 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.