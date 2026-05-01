Обнародованные видеозаписи свидетельствуют о вмешательстве сети бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Окампо в избирательные процессы в Армении и попытках повлиять на процессы нормализации на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявили в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

В центре отметили, что в сложившейся ситуации европейские институты не имеют права сохранять молчание.

"Публикация видеозаписей с участием Луиса Окампо и его сына Томаса добавила новый резонанс к этой истории. Бывший прокурор МУС на протяжении нескольких лет позиционировал себя как нейтрального эксперта по армяно-азербайджанскому конфликту. Однако опубликованные 30 апреля изданием Minval Politika кадры ставят это под сомнение. На одной из записей Окампо говорит, что цель их сети - отстранить Никола Пашиняна от власти в Армении. В другом видео он заявляет, что один из бывших помощников верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля уже работает с ним в Европейском парламенте и занимается влиянием на европейскую политику, включая давление на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и попытки через суды отменить энергетическое соглашение ЕС с Азербайджаном. Эти заявления указывают на политическую ангажированность", - говорится в заявлении.

В ЦАМО считают, что Окампо был замешан в подобных инцидентах и ранее - его участие в армяно-азербайджанской повестке началось задолго до текущих событий.

"В августе 2023 года он представил документ, в котором обвинял Азербайджан в якобы геноциде армян в Карабахе. Этот материал активно распространялся армянскими лоббистскими структурами, однако позже были выявлены серьезные правовые и методологические противоречия. Кроме того, в период работы в МУС расследования European Investigative Collaborations и Der Spiegel указывали на нарушения в его деятельности, включая управление офшорными компаниями и получение сомнительных выплат", - отмечается в заявлении.

В центра подчеркнули, что деятельность Окампо выходила за рамки экспертных оценок: "По ряду сообщений, сеть, финансируемая армянскими бизнес-кругами из России, включая Самвела Карапетяна, ведет лоббистскую деятельность в европейских институтах и сотрудничает с диаспорными структурами в США. Эти события происходят на фоне предстоящих парламентских выборов в Армении, где ключевым вопросом остается выбор между продолжением мирной повестки или ее пересмотром. Как заявил Томас Окампо, их сеть поддерживает альтернативный курс".

В ЦАМО добавили, что появившиеся материалы свидетельствуют о попытках внешнего влияния на внутренние процессы в Армении и поддержку сил, заинтересованных в сохранении конфликта.

"В этой ситуации европейские институты обязаны отреагировать. Если информация о связях в Европейском парламенте подтвердится, соответствующие органы ЕС должны провести проверку. Также следует пересмотреть отдельные резолюции, если они основаны на политизированных оценках. Международные медиа и правовые структуры, ранее распространявшие заявления Окампо без должной проверки, также должны дать свою оценку", - подчеркнули в ЦАМО.