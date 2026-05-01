    Футбол
    • 01 мая, 2026
    • 01:51
    Лига Европы УЕФА: Брага и Ноттингем Форест одержали победу

    В Лиге Европы УЕФА стартовали матчи полуфинальной стадии.

    Как передает Report, португальская "Брага" на своем поле принимала немецкий "Фрайбург". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    В другом матче английский "Ноттингем Форест" дома встретился с "Астон Виллой". Игра завершилась минимальной победой хозяев - 1:0.

    Отметим, что ответные матчи полуфинала состоятся 7 мая.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Лига Европы
    UEFA Avropa Liqası: "Braqa" və "Nottinqem Forest" qalib gəlib

