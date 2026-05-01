Лига Европы УЕФА: Брага и Ноттингем Форест одержали победу
Футбол
- 01 мая, 2026
- 01:51
В Лиге Европы УЕФА стартовали матчи полуфинальной стадии.
Как передает Report, португальская "Брага" на своем поле принимала немецкий "Фрайбург". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В другом матче английский "Ноттингем Форест" дома встретился с "Астон Виллой". Игра завершилась минимальной победой хозяев - 1:0.
Отметим, что ответные матчи полуфинала состоятся 7 мая.
Последние новости
01:14
Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов СШАДругие
00:39
Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценариемДругие страны
00:13
CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем ВостокеВ регионе
23:50
Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языкеДругие страны
23:43
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с ИраномВ регионе
23:37
Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в ЛиванеДругие страны
23:21
TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:18
VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинахДругие страны
23:12