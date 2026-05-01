    Абдеррахман Мусса: Молодежь нужно активнее привлекать в принятие решений

    Внешняя политика
    01 мая, 2026
    11:25
    Абдеррахман Мусса: Молодежь нужно активнее привлекать в принятие решений

    Для построения справедливого, суверенного и культурно осознанного постколониального будущего в мире необходимы доверие к молодежи, инвестиции в нее и ее вовлечение в процессы принятия решений и развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил атташе Министерства иностранных дел Чада Абдеррахман Мусса на международном форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

    "Молодежь - это лидеры сегодняшнего дня. Их больше нельзя держать "в ожидании", они должны быть полноценно вовлечены в процессы принятия решений, созидания и трансформации. В постколониальном контексте укрепление роли молодежи должно начинаться с возвращения им уверенности - уверенности в своей идентичности, уверенности в своей культуре", - отметил он.

    По его словам, необходимы масштабные инвестиции в инклюзивное образование, которое поддерживает местных ученых и специалистов, а также создавать платформы, где молодежь сможет активно участвовать в политических и экономических решениях.

    Он также подчеркнул важность поддержки локальных инноваций и облегчения доступа к финансированию для молодых предпринимателей, особенно в периферийных и маргинализированных регионах.

    Кроме того, дипломат призвал развивать механизму по обмену опытом, а также поощрять партнерство между странами Глобального Юга с целью совместной разработки решений, адаптированных к различным контекстам.

