Абдеррахман Мусса: Молодежь нужно активнее привлекать в принятие решений

Для построения справедливого, суверенного и культурно осознанного постколониального будущего в мире необходимы доверие к молодежи, инвестиции в нее и ее вовлечение в процессы принятия решений и развития.

Как сообщает Report, об этом заявил атташе Министерства иностранных дел Чада Абдеррахман Мусса на международном форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

"Молодежь - это лидеры сегодняшнего дня. Их больше нельзя держать "в ожидании", они должны быть полноценно вовлечены в процессы принятия решений, созидания и трансформации. В постколониальном контексте укрепление роли молодежи должно начинаться с возвращения им уверенности - уверенности в своей идентичности, уверенности в своей культуре", - отметил он.

По его словам, необходимы масштабные инвестиции в инклюзивное образование, которое поддерживает местных ученых и специалистов, а также создавать платформы, где молодежь сможет активно участвовать в политических и экономических решениях.

Он также подчеркнул важность поддержки локальных инноваций и облегчения доступа к финансированию для молодых предпринимателей, особенно в периферийных и маргинализированных регионах.

Кроме того, дипломат призвал развивать механизму по обмену опытом, а также поощрять партнерство между странами Глобального Юга с целью совместной разработки решений, адаптированных к различным контекстам.