Ванджа: Неоколониализм сохраняется в глобальных экономических системах

Неоколониализм сохраняется в глобальных экономических, торговых и экологических системах.

Как передает Report, об этом заявила представитель Кении Кинджеру Лидия Ванджа (Kingeru Lydia Wanja) на форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

По ее словам, неоколониализм поддерживается через глобальную финансовую архитектуру.

"Исторические системы продолжают влиять на продовольственную безопасность и сельское хозяйство. Регион, способный обеспечивать себя продовольствием, все же сталкивается с проблемами продовольственной незащищенности", - сказала она.

Говоря о климатических изменениях, Ванджа подчеркнула, что Африка несет наибольшие последствия при минимальном вкладе в выбросы: "Африка вносит наименьший вклад в глобальные выбросы, но страдает от самых тяжелых последствий изменения климата".

Она также обратила внимание на социальные последствия, включая рост бедности, ограничение доступа к образованию и детский труд: "Голод и бедность вынуждают детей бросать школу и становятся причиной ранних браков и использования детского труда".