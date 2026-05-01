    Ванджа: Неоколониализм сохраняется в глобальных экономических системах

    01 мая, 2026
    • 11:05
    Ванджа: Неоколониализм сохраняется в глобальных экономических системах

    Неоколониализм сохраняется в глобальных экономических, торговых и экологических системах.

    Как передает Report, об этом заявила представитель Кении Кинджеру Лидия Ванджа (Kingeru Lydia Wanja) на форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

    По ее словам, неоколониализм поддерживается через глобальную финансовую архитектуру.

    "Исторические системы продолжают влиять на продовольственную безопасность и сельское хозяйство. Регион, способный обеспечивать себя продовольствием, все же сталкивается с проблемами продовольственной незащищенности", - сказала она.

    Говоря о климатических изменениях, Ванджа подчеркнула, что Африка несет наибольшие последствия при минимальном вкладе в выбросы: "Африка вносит наименьший вклад в глобальные выбросы, но страдает от самых тяжелых последствий изменения климата".

    Она также обратила внимание на социальные последствия, включая рост бедности, ограничение доступа к образованию и детский труд: "Голод и бедность вынуждают детей бросать школу и становятся причиной ранних браков и использования детского труда".

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Борьба с неоколониализмом Африка Кинджеру Лидия Ванджа
    Vanja: Neokolonializm qlobal iqtisadi, ticarət və ekoloji sistemlərdə davam edir
    Wanja: Neocolonialism is in global economic, trade and environmental systems

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей