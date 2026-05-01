İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Vanja: Neokolonializm qlobal iqtisadi, ticarət və ekoloji sistemlərdə davam edir

    • 01 may, 2026
    • 11:10
    Vanja: Neokolonializm qlobal iqtisadi, ticarət və ekoloji sistemlərdə davam edir

    Neokolonializm qlobal iqtisadi, ticarət və ekoloji sistemlərdə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Keniya nümayəndəsi Kinceru Lidiya Vanja (Kingeru Lydia Wanja) Bakıda keçirilən "Postkolonial dövrdə gənclərin rolunun gücləndirilməsi" forumunda bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, neokolonializm qlobal maliyyə arxitekturası vasitəsilə dəstəklənir.

    "Tarixi sistemlər ərzaq təhlükəsizliyinə və kənd təsərrüfatına təsir göstərməyə davam edir. Özünü ərzaqla təmin etmək qabiliyyətinə malik olan region yenə də ərzaq təhlükəsizliyinin olmaması problemləri ilə üzləşir", - o deyib.

    İqlim dəyişikliklərindən danışan Vanja Afrikanın minimum tullantı payına baxmayaraq ən böyük nəticələrlə üzləşdiyini vurğulayıb: "Afrika qlobal tullantılara ən az töhfə verir, lakin iqlim dəyişikliyinin ən ağır nəticələrindən əziyyət çəkir".

    O, həmçinin yoxsulluğun artması, təhsilə çıxışın məhdudlaşdırılması və uşaq əməyi daxil olmaqla sosial nəticələrə diqqət çəkib: "Aclıq və yoxsulluq uşaqları məktəbi tərk etməyə məcbur edir, erkən nikahların və uşaq əməyinin istifadəsinin səbəbinə çevrilir".

    Neokolonializmlə mübarizə Fransa müstəmləkələri Keniya
    Ванджа: Неоколониализм сохраняется в глобальных экономических системах
    Wanja: Neocolonialism is in global economic, trade and environmental systems

