Риад Гасымов: На WUF13 зарегистрировались около 25 тыс. участников

Для участия в 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку зарегистрировались около 25 тыс. участников.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Бакинского городского главного управления архитектуры и градостроительства Риад Гасымов на церемонии открытия III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

По словам Гасымова, Азербайджан активно реализует передовые концепции умного города и умного села:

"Формирование городского ландшафта, увеличение зеленых зон отвечают современным вызовам. Передовая градостроительная модель Азербайджана признана и в мире".

Гасымов добавил, что около 25 тыс. зарегистрированных участников - это наглядное свидетельство большого интереса к WUF13: "Это показатель внимания к данному форуму, который пройдет в нашей стране".

Напомним, что Всемирный форум городов (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая.