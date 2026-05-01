    Риад Гасымов: На WUF13 зарегистрировались около 25 тыс. участников

    Для участия в 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку зарегистрировались около 25 тыс. участников.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Бакинского городского главного управления архитектуры и градостроительства Риад Гасымов на церемонии открытия III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

    По словам Гасымова, Азербайджан активно реализует передовые концепции умного города и умного села:

    "Формирование городского ландшафта, увеличение зеленых зон отвечают современным вызовам. Передовая градостроительная модель Азербайджана признана и в мире".

    Гасымов добавил, что около 25 тыс. зарегистрированных участников - это наглядное свидетельство большого интереса к WUF13: "Это показатель внимания к данному форуму, который пройдет в нашей стране".

    Напомним, что Всемирный форум городов (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    WUF13 üçün 25 minə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib
    Nearly 25,000 participants registered for WUF13 conference

