Риад Гасымов: На WUF13 зарегистрировались около 25 тыс. участников
- 01 мая, 2026
- 11:27
Для участия в 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку зарегистрировались около 25 тыс. участников.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Бакинского городского главного управления архитектуры и градостроительства Риад Гасымов на церемонии открытия III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".
По словам Гасымова, Азербайджан активно реализует передовые концепции умного города и умного села:
"Формирование городского ландшафта, увеличение зеленых зон отвечают современным вызовам. Передовая градостроительная модель Азербайджана признана и в мире".
Гасымов добавил, что около 25 тыс. зарегистрированных участников - это наглядное свидетельство большого интереса к WUF13: "Это показатель внимания к данному форуму, который пройдет в нашей стране".
Напомним, что Всемирный форум городов (WUF13) пройдет в Баку с 17 по 22 мая.