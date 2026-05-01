İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İnfrastruktur
    • 01 may, 2026
    • 10:58
    WUF13 üçün 25 minə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib

    17–22 mayda Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyasında (WUF13) iştirak üçün 25 minə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin rəisi Read Qasımov "İctimai proseslər media müstəvisində" mövzusunda III Forumun açılış mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycanda şəhərsalma modeli köhnə modeldən çıxıb:

    "Ağıllı şəhər və kənd konsepsiyalar həyata keçirilir. Şəhər landşaftının formalaşması, yaşıl zonanın artırılması müasir çağırışlara cavab verir. Azərbaycanın qabaqcıl şəhərsalma modeli dünyada da tanınır".

    Read Qasımovun sözlərinə görə, 25 minə yaxın iştirakçının qeydiyyatdan keçməsi ölkəmizdə keçiriləcək bu foruma olan diqqətin göstəricisidir.

    Риад Гасымов: На WUF13 зарегистрировались около 25 тыс. участников
    Nearly 25,000 participants registered for WUF13 conference

