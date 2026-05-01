UEFA Avropa Liqası: "Braqa" və "Nottinqem Forest" qalib gəlib
Futbol
- 01 may, 2026
- 01:34
UEFA Avropa Liqasında yarımfinal mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, Portuqaliyanın "Braqa" klubu Almaniya təmsilçisi "Frayburq"u qəbul edib. Qarşılaşma Portuqaliya təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Digər görüşdə isə İngiltərə komandaları - "Nottinqem Forest" komandası öz meydanında "Aston Villa" ilə qarşılaşıb. Oyun meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, raundun cavab matçları mayın 7-də keçiriləcək.
