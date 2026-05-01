İnfantino: DÇ-2026-nın biletlərinə yüksək tələbat var
- 01 may, 2026
- 04:21
Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) qiymətlərinə baxmayaraq, 2026-cı il Dünya Kuboku üçün biletləri sürətlə satır.
"Report"un məlumatına görə, təşkilatın prezidenti Canni İnfantino bunu FİFA-nın Vankuverdə keçirilən konqresində açıqlayıb.
İnfantino bildirib ki, əvvəlki iki Dünya Kuboku üçün təxminən 15 milyon biletlə müqayisədə təxminən 500 milyon bilet sorğusu daxil olub.
Onun sözlərinə görə, FIFA hazırkı satış mərhələsində təklif olunan bütün biletləri satıb və mövcud kvotaları daim artırır. C.İnfantino qeyd edib ki, biletlər bahalı, lakin ümumiyyətlə əlçatandır və bütün gəlirlər futbolun inkişafına yenidən investisiya kimi qoyulur.
Daha əvvəl media orqanları biletlərin yüksək qiymətləri və onların üçüncü tərəf platformalarında əhəmiyyətli dərəcədə şişirdilmiş qiymətlərlə yenidən satışı barədə məlumat verib.
Dünya Kuboku 2026-cı il 11 iyun - 19 iyulda ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.