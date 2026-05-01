    Serbiya Prezidenti: Əminəm ki, parlament seçkiləri demokratik keçiriləcək

    Serbiyada keçiriləcək parlament seçkiləri demokratik olacaq.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç "TV Pink"ə müsahibəsində deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, seçkilər ya iyulun 12-də, ya da oktyabr-noyabr aylarında keçiriləcək.

    "Ölkədə və dünyadakı vəziyyətdən asılı olaraq dövlət maraqlarını rəhbər tutacağıq. Əminəm ki, seçkilər demokratik olacaq. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun (DTİHB) tövsiyələri tam şəkildə qəbul ediləcək, həmçinin məhkəmə sistemi ilə bağlı Venesiya Komissiyasının qərarları da həyata keçiriləcək", - Vuçiç qeyd edib.

    Prezident vurğulayıb ki, hər şey xalqın istədiyi kimi olacaq: "Xalq nə düşündüyünü və hansı gələcəyi istədiyini demək imkanı əldə edəcək. Keçmişə qayıdışmı istəyirlər, boşaldılmış zavodlara, iş yerlərinin itirilməsinə, talançı özəlləşdirməyə, 2000-2012-ci illərdə olduğu kimi ərazilərin itirilməsinəmi qayıtmaq istəyirlər, yoxsa inkişaf və rifah yolunu davam etdirməyi? Düşünürəm ki, insanların qarşısında seçim kifayət qədər aydın olacaq".

    Parlament seçkiləri Aleksandar Vuçiç Serbiya
    Вучич назвал возможные сроки проведения парламентских выборов в Сербии
    Vučić announces possible timeline for Serbia's parliamentary elections

    Son xəbərlər

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti