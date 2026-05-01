Вучич назвал возможные сроки проведения парламентских выборов в Сербии

Парламентские выборы в Сербии пройдут в демократической атмосфере.

Как передает Report, об этом заявил Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

Глава государства отметил, что выборы могут состояться либо 12 июля, либо в октябре-ноябре.

"В зависимости от ситуации в стране и мире мы будем руководствоваться государственными интересами. Уверен, что выборы пройдут демократично. Рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ будут полностью приняты, а решения Венецианской комиссии, касающиеся судебной системы, также будут реализованы", - подчеркнул Вучич.

Президент добавил, что все будет зависеть от воли народа.

"Граждане получат возможность сказать, что они думают и какое будущее хотят видеть. Хотят ли они возвращения к прошлому - к закрытым заводам, потере рабочих мест, хищнической приватизации и утрате территорий, как это было в 2000-2012 годах, или же продолжения пути развития и благосостояния. Думаю, выбор для людей будет достаточно очевидным", - заявил он.