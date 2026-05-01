    Вучич назвал возможные сроки проведения парламентских выборов в Сербии

    Парламентские выборы в Сербии пройдут в демократической атмосфере.

    Как передает Report, об этом заявил Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

    Глава государства отметил, что выборы могут состояться либо 12 июля, либо в октябре-ноябре.

    "В зависимости от ситуации в стране и мире мы будем руководствоваться государственными интересами. Уверен, что выборы пройдут демократично. Рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ будут полностью приняты, а решения Венецианской комиссии, касающиеся судебной системы, также будут реализованы", - подчеркнул Вучич.

    Президент добавил, что все будет зависеть от воли народа.

    "Граждане получат возможность сказать, что они думают и какое будущее хотят видеть. Хотят ли они возвращения к прошлому - к закрытым заводам, потере рабочих мест, хищнической приватизации и утрате территорий, как это было в 2000-2012 годах, или же продолжения пути развития и благосостояния. Думаю, выбор для людей будет достаточно очевидным", - заявил он.

    Serbiya Prezidenti: Əminəm ki, parlament seçkiləri demokratik keçiriləcək
    Vučić announces possible timeline for Serbia's parliamentary elections

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей