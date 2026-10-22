Пашинян назвал вызовом нынешние отношения Армении с ЕАЭС

Отношения Армении с другими странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - это вызов, над которым стране придется поработать.

Как передает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе заседания правительства.

"В Армении наблюдается достаточно хорошая экономическая активность. Есть, конечно, и вызовы. Сейчас вызов – это наши отношения в рамках ЕАЭС, над которыми в будущем, конечно же, будем работать", – сказал он.

В этом контексте, по его словам, вся политика правительства будет нацелена на обеспечение экономической динамики, укрепления независимости Армении.

"Это не только совместимые понятия, но одно исходит из другого, они взаимосвязаны. Кроме того, процесс диверсификации наших экономических связей идет достаточно хорошо. Имеющиеся данные вселяют надежду, что в будущем они углубятся", – считает премьер Армении.