Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Пашинян назвал вызовом нынешние отношения Армении с ЕАЭС

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 11:45
    Пашинян назвал вызовом нынешние отношения Армении с ЕАЭС

    Отношения Армении с другими странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - это вызов, над которым стране придется поработать.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе заседания правительства.

    "В Армении наблюдается достаточно хорошая экономическая активность. Есть, конечно, и вызовы. Сейчас вызов – это наши отношения в рамках ЕАЭС, над которыми в будущем, конечно же, будем работать", – сказал он.

    В этом контексте, по его словам, вся политика правительства будет нацелена на обеспечение экономической динамики, укрепления независимости Армении.

    "Это не только совместимые понятия, но одно исходит из другого, они взаимосвязаны. Кроме того, процесс диверсификации наших экономических связей идет достаточно хорошо. Имеющиеся данные вселяют надежду, что в будущем они углубятся", – считает премьер Армении.

    Никол Пашинян Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Армения
    Paşinyan Ermənistanın Aİİ ilə mövcud münasibətlərini çağırış adlandırıb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:09
    В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и Евротройки
    Другие страны
    12:07
    Фото
    Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности
    Промышленность
    12:07
    В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии
    Другие
    12:05
    Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуру
    Бизнес
    12:01
    Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банков
    Финансы
    12:01
    Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPP
    В регионе
    11:59
    ЦБА: В платежных системах необходимо внедрить круглосуточный онлайн-мониторинг
    ИКТ
    11:59
    В Италии из-за забастовок возникли проблемы с доставкой товаров и топлива
    Другие страны
    11:58
    ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежей
    Финансы
    Лента новостей