Международная консалтинговая компания Oxford Economics изучала эффект, который деятельность McDonald's оказывает на экономику Азербайджана.

Согласно исследованию, по итогам 2025 календарного года вклад компании в валовой внутренний продукт страны составил 129 млн манатов, а число рабочих мест, поддержанных её работой по всей экономике, достигло 7 050.

Результаты исследования были опубликованы в июне 2026 года.

Эта оценка охватывает не только сами рестораны. Она складывается из трёх составляющих: собственной деятельности компании, её закупок у поставщиков внутри страны и потребительских расходов сотрудников - как самой сети, так и предприятий, которые с ней работают. Каждая из этих составляющих отражается на смежных отраслях: закупки McDonald's затрагивают сельское хозяйство и пищевую промышленность, транспорт и услуги, а заработанное сотрудниками возвращается в экономику через розницу и повседневные траты.

Один из наиболее заметных эффектов воздействия на экономику связан с закупками у местных поставщиков. В 2025 году компания приобрела у местных поставщиков товаров и услуг на 54,6 млн манатов, поддержав тем самым местный бизнес. В 2025 году McDonald"s Azerbaijan полностью перешла на закупку говядины у местных производителей, что стало важным шагом в развитии локализации поставок и укрепило вклад компании в экономику страны. Часть этих закупок пришлась на сельское хозяйство, с которым связано около 2 100 рабочих мест на фермерских и перерабатывающих предприятиях, поставляющих продукцию сети.

Ещё 10,8 млн манатов за год были направлены на закупки товаров и услуг у предпринимателей в рамках открытия новых и обновления действующих ресторанов.

По подсчётам Oxford Economics, эффект занятости охватывает целый ряд отраслей - от поставщиков и сельского хозяйства до торговли, строительства и транспорта.

В то же время в самой компании McDonald's Azerbaijan в 2025 году работало 2 935 сотрудников. 49% из них - женщины, а 67% - молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет; для большинства из них работа в McDonald's становится первым рабочим местом и началом профессионального пути. За год сотрудники получили около 700 квалификаций по внутренним программам обучения - от базовых операционных навыков до управленческих.

Отдельно в исследовании отмечен вклад компании в общественные проекты. За год McDonald's направил более 120 000 манатов на стипендии, социальные программы и экологические инициативы, предоставил 5 000 порций еды для детских мероприятий по всей стране, а сотрудники компании отработали 400 часов на волонтёрских акциях, направленных на охрану окружающей среды.

Отметим, что оценка воздействия проведена по независимой методологии Oxford Economics - одной из ведущих мировых компаний в области экономического анализа и прогнозирования, работающей с правительствами, международными организациями и бизнесом более чем в 200 странах.

Комментируя результаты исследования, Стивен Форман, заместитель директора Oxford Economics, отметил: "Наше исследование демонстрирует значительный вклад, который McDonald"s вносит в развитие местного бизнеса и сообществ по всему Азербайджану, стимулируя экономическую активность за счёт создания рабочих мест, развития франчайзинга и сотрудничества с местными поставщиками".

McDonald's работает в Азербайджане более 25 лет; владельцем и оператором ресторанов сети в стране является ЗАО "McDonald's Azərbaycan". Сегодня сеть насчитывает 34 ресторана, которые ежегодно принимают более 20 млн гостей.

Подробнее об исследовании по ссылке.