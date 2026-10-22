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    Hermès усилил охрану магазинов во Франции после разграбления бутика в Марселе

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 11:49
    Hermès усилил охрану магазинов во Франции после разграбления бутика в Марселе

    Французский производитель товаров класса люкс Hermès усилил меры безопасности в своих магазинах во Франции после протестов, в ходе которых был разграблен один из бутиков компании в Марселе.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил финансовый директор компании Эрик дю Альгуэт, представляя аналитикам данные о продажах за третий квартал.

    По его словам, пока слишком рано оценивать влияние происходящего на работу магазинов и, прежде всего, на туризм.

    Акции протеста во Франции Hermés
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