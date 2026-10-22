ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежей

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над минимизацией времени выполнения операций в системе мгновенных платежей (СМП).

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента платежных систем и развития продукции ЦБА Афган Аббасов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

Он подчеркнул, что одним из главных приоритетов является обеспечение стабильности и бесперебойной работы системы: "Центробанк интенсивно сотрудничает с сектором в этом направлении, а также предпринимает шаги по совершенствованию существующих систем. Если раньше больше внимания уделялось подключению к системе и реализации платежей через платформу, то сейчас мы постоянно отслеживаем, сколько секунд или миллисекунд требуется для их осуществления. Мы работаем совместно с участниками сектора над дальнейшим сокращением времени выполнения операций".

По словам Аббасова, с целью минимизации сбоев и ускорения расчетов регулятор также регулярно анализирует типы ошибок, с которыми сталкиваются участники системы мгновенных платежей.