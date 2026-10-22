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    ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежей

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 11:58
    ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежей

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над минимизацией времени выполнения операций в системе мгновенных платежей (СМП).

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента платежных систем и развития продукции ЦБА Афган Аббасов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

    Он подчеркнул, что одним из главных приоритетов является обеспечение стабильности и бесперебойной работы системы: "Центробанк интенсивно сотрудничает с сектором в этом направлении, а также предпринимает шаги по совершенствованию существующих систем. Если раньше больше внимания уделялось подключению к системе и реализации платежей через платформу, то сейчас мы постоянно отслеживаем, сколько секунд или миллисекунд требуется для их осуществления. Мы работаем совместно с участниками сектора над дальнейшим сокращением времени выполнения операций".

    По словам Аббасова, с целью минимизации сбоев и ускорения расчетов регулятор также регулярно анализирует типы ошибок, с которыми сталкиваются участники системы мгновенных платежей.

    Система мгновенных платежей Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Mərkəzi Bank ani ödənişlər sistemində əməliyyatların icra müddətini azaldacaq
    CBA to speed up transaction processing in instant payments system
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