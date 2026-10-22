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    Владимир Путин произвел кадровые изменения в правительстве

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 11:49
    Владимир Путин произвел кадровые изменения в правительстве

    Президент России Владимир Путин произвел кадровые изменения в правительстве.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина вице-премьером РФ, освободив его от занимаемой должности министра транспорта. Он назначил Дмитрия Ядрова новым главой этого ведомства.

    Путин также подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Юрия Трутнева на должность своего помощника.

    На должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства президент РФ назначил Ирину Окладникову.

    Олег Кожемяко назначен вице-премьером - полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке.

    Антон Силуанов назначен заместителем премьер-министра, сохранив за собой пост министра финансов.

    Владимир Путин Кадровые изменения Российская Федерация (РФ)
    Putin Rusiya hökumətdə kadr dəyişiklikləri edib
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