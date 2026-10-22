Владимир Путин произвел кадровые изменения в правительстве
- 22 октября, 2026
- 11:49
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Президент России Владимир Путин произвел кадровые изменения в правительстве.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина вице-премьером РФ, освободив его от занимаемой должности министра транспорта. Он назначил Дмитрия Ядрова новым главой этого ведомства.
Путин также подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Юрия Трутнева на должность своего помощника.
На должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства президент РФ назначил Ирину Окладникову.
Олег Кожемяко назначен вице-премьером - полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке.
Антон Силуанов назначен заместителем премьер-министра, сохранив за собой пост министра финансов.