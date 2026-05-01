Заседание Милли Меджлиса началось с осуждения резолюции Европарламента

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестке заседания в общей сложности 9 вопросов, включая ратификацию "Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов других уполномоченных органов и должностных лиц".

Заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.

"Милли Меджлис также рассмотрит вопрос, связанный с антиазербайджанской деятельностью Европейского парламента", - сказала спикер.

Гафарова добавила, что в последние 10 лет Европейский парламент проводит антиазербайджанскую политику.

"После Второй Карабахской войны антиазербайджанская риторика в Европарламенте заметно усилилась: с тех пор принято 13 резолюций, направленных против Азербайджана. Подобная активность наглядно демонстрирует, какими критериями руководствуется эта структура. Милли Меджлис не может молчать в ответ на предвзятую деятельность Европейского парламента против нашего государства и, безусловно, выразит свою решительную позицию по данному вопросу".

На заседании была сформирована специальная комиссия для подготовки текста соответствующего решения парламента, которую возглавил вице-спикер парламента Зияфет Аскеров.

Напомним, что посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич сегодня была вызвана в Министерство иностранных дел, где ей вручили ноту протеста в связи с резолюцией Европейского парламента от 30 апреля, содержащей необоснованные и предвзятые положения в отношении Азербайджана.