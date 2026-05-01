Самеддин Асадов: Развитие ИИ еще больше повышает ответственность медиа

Цифровое развитие открывает новые возможности для работы медиа, а развитие искусственного интеллекта (ИИ) еще больше усиливает их ответственность.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на открытии III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

По его словам, большинство общественных процессов сегодня происходит в медиасфере, и в Азербайджане начинается новый этап цифрового развития: "Цифровое развитие открывает новые возможности для деятельности медиа. Появляется возможность охватить более широкую аудиторию через различные платформы. Инструменты ИИ создают более доступные условия для получения информации".

Замминистра отметил, что в рамках процессов, происходящих на цифровых платформах, также принимаются меры по обеспечению безопасности:

"Современные вызовы не ограничиваются технологическими решениями. Ключевыми условиями являются сотрудничество и ответственность. Важно взаимодействие между медиа и государственными органами. В эпоху развития ИИ ответственность медиа возрастает. Наша цель также состоит в создании прозрачной и надежной среды в этих условиях и в содействии совместному сотрудничеству в борьбе с вредоносной информацией".