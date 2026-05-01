    Дипломатический корпус Азербайджана посещает Карабах и Восточный Зангезур

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 11:13
    Дипломатический корпус Азербайджана посещает Карабах и Восточный Зангезур

    Начался визит в Карабах и Восточный Зангезур представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

    Как передает Report, в поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

    Визит продлится два дня и охватит города Ханкенди, Ходжалы, Шушу, а также Лачынский район.

    В ходе поездки участники ознакомятся с ходом работ по реконструкции и восстановлению региона, а также с объектами социально-экономической инфраструктуры.

    Хикмет Гаджиев Дипломатический корпус Карабах и Восточный Зангезур Ханкенди Шуша Ходжалы Лачын
    Diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb
    Diplomatic corps representatives begin visit to Karabakh, Eastern Zangazur

