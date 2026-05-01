В связи с "Бакинским марафоном 2026" ограничат движение на ряде дорог

В связи с "Бакинским марафоном 2026" 3 мая с 09:00 и до окончания мероприятия движение на некоторых улицах и проспектах будет полностью ограничено.

Об этом Report сообщили в Управлении государственной дорожной полиции города Баку.

Отмечается, что марафон общей протяженностью 42 км стартует от Площади государственного флага и пройдет по маршруту через Приморский бульвар, Морской вокзал, проспект Нефтчиляр, бульвар Белого города, проспект 8 Ноября, улицу Юсифа Сафарова, Парк Любви, проспект Гейдара Алиева, Baku Arena, улицу Беюк ипек йолу, улицу Музаффара Нариманова, проспект Зии Буниятова, улицу Бёюкшор, мост Бёюкшор, Балаханский круг, дорогу Бёюкшор–Пиршаги, Бакинскую кольцевую дорогу (шоссе Бильгях–Пиршаги), а финиширует в Sea Breeze.

"Водителей и других участников дорожного движения просим заранее планировать свои поездки на указанную дату, учитывать возможные заторы на данных направлениях и при необходимости использовать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.