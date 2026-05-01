    В связи с "Бакинским марафоном 2026" ограничат движение на ряде дорог

    01 мая, 2026
    11:46
    В связи с Бакинским марафоном 2026 ограничат движение на ряде дорог

    В связи с "Бакинским марафоном 2026" 3 мая с 09:00 и до окончания мероприятия движение на некоторых улицах и проспектах будет полностью ограничено.

    Об этом Report сообщили в Управлении государственной дорожной полиции города Баку.

    Отмечается, что марафон общей протяженностью 42 км стартует от Площади государственного флага и пройдет по маршруту через Приморский бульвар, Морской вокзал, проспект Нефтчиляр, бульвар Белого города, проспект 8 Ноября, улицу Юсифа Сафарова, Парк Любви, проспект Гейдара Алиева, Baku Arena, улицу Беюк ипек йолу, улицу Музаффара Нариманова, проспект Зии Буниятова, улицу Бёюкшор, мост Бёюкшор, Балаханский круг, дорогу Бёюкшор–Пиршаги, Бакинскую кольцевую дорогу (шоссе Бильгях–Пиршаги), а финиширует в Sea Breeze.

    "Водителей и других участников дорожного движения просим заранее планировать свои поездки на указанную дату, учитывать возможные заторы на данных направлениях и при необходимости использовать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

    "Bakı Marafonu 2026" ilə əlaqədar bəzi yollarda hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей