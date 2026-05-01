Bloomberg: Дефицит нефти грозит некоторым странам уже в июне
- 01 мая, 2026
- 11:29
Цены на нефть растут вторую неделю на фоне полной блокады иранских портов в Ормузском проливе, при этом некоторые страны могут столкнуться с серьезным дефицитом уже в июне.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации, рынок отреагировал на риски длительного закрытия Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов поставок нефти в мире. До войны (между США и Ираном - ред.) через него транспортировали около 20% глобальных поставок нефти.
Агентство отмечает, что за последние две недели цены на нефть выросли более чем на 25%. Причиной стало затягивание переговоров и фактическое блокирование важного морского пути, что вызвало резкие колебания на рынке и изменение структуры фьючерсов.
"Каждый день продолжает быть приключением, но также шансом быстро заработать деньги", - отметил аналитик нефтяного рынка Карл Ларри.
Как отмечает Bloomberg, в компании ConocoPhillips предупреждают о риске "критической нехватки" ресурса для отдельных государств. По словам финансового директора Энди О'Брайена, ситуация может существенно ухудшиться уже в ближайшие месяцы.
Он пояснил, что поставки, которые ранее поддерживали рынок, фактически исчерпались - танкеры, отправившиеся из Персидского залива в конце зимы, уже достигли пунктов назначения.
В связи с этим страны, которые зависят от импорта нефти, могут первыми ощутить нехватку сырья уже в июне-июле.
Также ситуацию осложняет неопределенность вокруг ключевых маршрутов поставок, в частности из-за напряженности на Ближнем Востоке, что влияет на глобальные рынки энергоносителей.