В Кюрдамире в ДТП пострадали четыре человека

В Кюрдамирском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария произошла на участке автомагистрали Баку – Газах, проходящем через село Гарабуджаг.

Автомобиль Mercedes врезался в двигавшийся впереди грузовик КамАЗ.

В результате четыре пассажира легкового автомобиля получили тяжелые травмы. Пострадавших на машинах скорой помощи доставили в Кюрдамирскую центральную районную больницу, где они находятся под наблюдением врачей.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции. Причины аварии устанавливаются.