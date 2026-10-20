В Кюрдамире в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия
- 20 октября, 2026
- 07:29
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В Кюрдамирском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария произошла на участке автомагистрали Баку – Газах, проходящем через село Гарабуджаг.
Автомобиль Mercedes врезался в двигавшийся впереди грузовик КамАЗ.
В результате четыре пассажира легкового автомобиля получили тяжелые травмы. Пострадавших на машинах скорой помощи доставили в Кюрдамирскую центральную районную больницу, где они находятся под наблюдением врачей.
На место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции. Причины аварии устанавливаются.
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