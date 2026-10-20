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    В Кюрдамире в ДТП пострадали четыре человека

    Происшествия
    • 20 октября, 2026
    • 07:29
    В Кюрдамире в ДТП пострадали четыре человека

    В Кюрдамирском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария произошла на участке автомагистрали Баку – Газах, проходящем через село Гарабуджаг.

    Автомобиль Mercedes врезался в двигавшийся впереди грузовик КамАЗ.

    В результате четыре пассажира легкового автомобиля получили тяжелые травмы. Пострадавших на машинах скорой помощи доставили в Кюрдамирскую центральную районную больницу, где они находятся под наблюдением врачей.

    На место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции. Причины аварии устанавливаются.

    В Кюрдамире в ДТП пострадали четыре человека
    В Кюрдамире в ДТП пострадали четыре человека
    В Кюрдамире в ДТП пострадали четыре человека
    В Кюрдамире в ДТП пострадали четыре человека
    В Кюрдамире в ДТП пострадали четыре человека

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Кюрдамир
    Фото
    Kürdəmirdə "Mercedes" "KamAZ"a çırpılıb, yaralılar var
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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