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    Трамп обвинил демократов в стремлении уничтожить западную цивилизацию

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 06:46
    Трамп обвинил демократов в стремлении уничтожить западную цивилизацию

    Президент США Дональд Трамп заявил, что политика Демократической партии направлена на уничтожение западной цивилизации и конфискацию денег американцев.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Канзас.

    "Программа демократов - это план по уничтожению западной цивилизации. Они хотят открыть границы, закрыть электростанции, выпустить преступников на свободу, превратить ваших детей в трансгендеров, конфисковать ваши деньги и поднять палестинский флаг, оскверняя при этом американский", - заявил Трамп.

    В своем выступлении президент США использовал в отношении политических оппонентов слово dumocrats - сочетание английских слов dumb ("тупой") и democrats ("демократы").

    Трамп подчеркнул, что не допустит реализации подобной политики.

    Дональд Трамп Демократическая партия США
    Tramp demokratları Qərb sivilizasiyasını məhv etməyə çalışmaqda ittiham edib
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