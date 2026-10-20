Трамп обвинил демократов в стремлении уничтожить западную цивилизацию

Президент США Дональд Трамп заявил, что политика Демократической партии направлена на уничтожение западной цивилизации и конфискацию денег американцев.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Канзас.

"Программа демократов - это план по уничтожению западной цивилизации. Они хотят открыть границы, закрыть электростанции, выпустить преступников на свободу, превратить ваших детей в трансгендеров, конфисковать ваши деньги и поднять палестинский флаг, оскверняя при этом американский", - заявил Трамп.

В своем выступлении президент США использовал в отношении политических оппонентов слово dumocrats - сочетание английских слов dumb ("тупой") и democrats ("демократы").

Трамп подчеркнул, что не допустит реализации подобной политики.