Трамп обвинил демократов в стремлении уничтожить западную цивилизацию
- 20 октября, 2026
- 06:46
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Президент США Дональд Трамп заявил, что политика Демократической партии направлена на уничтожение западной цивилизации и конфискацию денег американцев.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Канзас.
"Программа демократов - это план по уничтожению западной цивилизации. Они хотят открыть границы, закрыть электростанции, выпустить преступников на свободу, превратить ваших детей в трансгендеров, конфисковать ваши деньги и поднять палестинский флаг, оскверняя при этом американский", - заявил Трамп.
В своем выступлении президент США использовал в отношении политических оппонентов слово dumocrats - сочетание английских слов dumb ("тупой") и democrats ("демократы").
Трамп подчеркнул, что не допустит реализации подобной политики.