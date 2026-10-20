Bild: Хакеры могли похитить более 420 тыс. писем партии "Альтернатива для Германии"

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подверглась масштабной хакерской атаке, в результате которой в интернете могли оказаться сотни тысяч электронных писем, а также личные документы ее представителей.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, представители партии подтвердили факт кибератаки, однако не уточнили масштабы возможной утечки данных.

По информации издания, неизвестные злоумышленники взломали партийные почтовые ящики и опубликовали полученные материалы в интернете. Предположительно, речь идет о 421 179 электронных письмах общим объемом 281 Гб.

Среди предполагаемых отправителей значатся ведущие политики АдГ, включая сопредседателя партии Алис Вайдель, почетного председателя Александра Гауланда и депутата Бундестага Лейфа-Эрика Хольма.

На одном из специализированных сайтов уже появились краткие обзоры содержимого писем, подготовленные с помощью искусственного интеллекта.

Журналисты Bild, получившие ограниченный доступ к опубликованным материалам, обнаружили среди них личные документы представителей партии. В частности, речь идет о фотографиях удостоверения личности заместителя председателя фракции АдГ в Бундестаге Маркуса Фронмайера, финансовых документах, банковских выписках, дипломах, заявлениях о вступлении в партию и списках членов окружных отделений в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

"В сентябре 2026 года произошла хакерская атака на хостинг-провайдера нашей партии, в ходе которой, судя по всему, были незаконно скопированы фрагменты содержимого нескольких почтовых ящиков, большинство из которых не использовались уже много лет", - сообщил представитель АдГ.

По его словам, атаку удалось оперативно остановить, а все затронутые пользователи были уведомлены о произошедшем. При этом действующие почтовые ящики федерального аппарата партии не пострадали.

В АдГ подчеркнули, что информация о публикации похищенной переписки в интернете проверяется. Подлинность обнародованных документов и их связь с сентябрьской кибератакой пока не установлены.