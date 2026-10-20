TWZ: США планируют массово применять аэростаты в случае конфликта в Европе
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 06:18
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Сухопутные войска США рассматривают возможность массового применения высотных аэростатов в случае возникновения военного конфликта в Европе.
Как передает Report со ссылкой на портал The War Zone, об этом сообщил американский генерал Стивен Карпентер.
По его словам, аэростаты могут использоваться для выполнения различных военных задач, включая передачу данных и запуск вооружений.
В случае вооруженного конфликта на европейский театр военных действий предполагается перебросить сотни или даже тысячи таких аппаратов.
"Мы хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 одновременно", - заявил Карпентер.
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