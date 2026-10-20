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    TWZ: США планируют массово применять аэростаты в случае конфликта в Европе

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 06:18
    TWZ: США планируют массово применять аэростаты в случае конфликта в Европе

    Сухопутные войска США рассматривают возможность массового применения высотных аэростатов в случае возникновения военного конфликта в Европе.

    Как передает Report со ссылкой на портал The War Zone, об этом сообщил американский генерал Стивен Карпентер.

    По его словам, аэростаты могут использоваться для выполнения различных военных задач, включая передачу данных и запуск вооружений.

    В случае вооруженного конфликта на европейский театр военных действий предполагается перебросить сотни или даже тысячи таких аппаратов.

    "Мы хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 одновременно", - заявил Карпентер.

    Стивен Карпентер Соединенные Штаты Америки (США) Европейский союз (ЕС)
    ABŞ Avropada münaqişə baş verəcəyi təqdirdə aerostatlardan kütləvi istifadə etməyi planlaşdırır
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