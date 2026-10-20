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    Таджикистан и SpaceX обсудили расширение сотрудничества в сфере спутникового интернета

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 07:55
    Таджикистан и SpaceX обсудили расширение сотрудничества в сфере спутникового интернета

    Посол Таджикистана в США Завки Завкизода провел встречу с директором по вопросам доступа на рынки и развития проекта Starlink компании SpaceX Джулией Греблахер.

    Как передает Report со ссылкой на посольство Таджикистана в США, стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области телекоммуникаций и спутникового интернета.

    "В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества между Республикой Таджикистан и компанией SpaceX, в том числе в области телекоммуникаций и спутникового интернета", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

    Особое внимание было уделено реализации действующего плана мероприятий по развертыванию сети Starlink, а также развитию инфраструктуры точек присутствия (Edge Point of Presence, PoP).

    Участники встречи также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

    SpaceX Таджикистан
    Tacikistan və "SpaceX" peyk interneti sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    44 - Tezliklə
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